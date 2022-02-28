РБ Лейпциг – Спартак Москва: "бики" сумніваються, що росіян допустять до матчу Ліги Європи
28 лютого 15:59 - Читать на русском
Російські клуби залишаться поза бортом європейських турнірів.
"Ми продовжуємо підтримувати тісний контакт з асоціаціями, а також повністю довіряємо УЄФА та їхнім рішенням.
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Ми припускаємо, що матчі зі Спартаком будуть скасовані", – цитує спортивного директора Олівера Мінцлаффа прес-служба клубу у Twitter.
РБ Лейпциг та Спартак мали зустрітись в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, і перший матч був запланований вже на 10 березня. Проте неадекватна ідея Росії вторгнутись в Україну ризикує залишити окупантів в ізоляції від будь-яких змагань.
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