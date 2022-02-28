"Ми продовжуємо підтримувати тісний контакт з асоціаціями, а також повністю довіряємо УЄФА та їхнім рішенням.

Шальке офіційно розірве контракт з російським Газпромом

Ми припускаємо, що матчі зі Спартаком будуть скасовані", – цитує спортивного директора Олівера Мінцлаффа прес-служба клубу у Twitter.

РБ Лейпциг та Спартак мали зустрітись в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, і перший матч був запланований вже на 10 березня. Проте неадекватна ідея Росії вторгнутись в Україну ризикує залишити окупантів в ізоляції від будь-яких змагань.

Росія напала на Україну: Англія, Норвегія та інші посилають посіпак Путіна, відмова від брудних грошей окупантів (LIVE)