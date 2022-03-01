"Дорогі харків'яни! Я обіцяю і присягаюсь, що ми відновимо наше місто. Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше – на заздрість усьому світу.

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Для цього я не пошкодую ні сил, ні грошей. Зараз DCH (фінансово-промислова група, яка належить Ярославському, – Футбол 24) робить все можливе, щоб допомогти містам, де є наші підприємства, і Харків – наш пріоритет", – написав Ярославський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, нещодавно кортеж Ярославського потрапив у смертельну ДТП – після цього президент Металіста терміново відбув у Лондон (буцімто у заплановану ділову поїздку і на відпочинок з родиною). В Україні щодо аварії було відкрито кримінальне провадежння, а самого Ярославського чекають на допит.

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