Гравець ФК Гостомель і його мама загинули від вибуху російської бомби
Рашистські окупанти вже позбавили життя багатьох мирних жителів України. Футбольна сім'я теж зазнала непоправної втрати.
Гравець ФК Гостомель (Київська область) Дмитро Мартиненко загинув внаслідок вибуху російської бомби, яка влучила у його будинок. Не вижила і його мама. Про це повідомили на сторінці Києво-Святошинський футбол у Facebook.
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Нещодавно йому виповнилося 25 років. Дмитро Мартиненко був вихованцем луганського футболу, виступав на позиції півзахисника. Ставав найкращим бомбардиром і гравцем другої ліги аматорського чемпіонату Київської області.
Нагадаємо, 24 лютого росіяни почали повномасштабну війну в Україні, атакувавши низку регіонів. Воїни Збройних Сил України і мирне населення згуртувалися і завдають ворогу чимало втрат, не залишаючи сумнівів у нашій підсумковій перемозі.
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