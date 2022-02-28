Рашистські окупанти вже позбавили життя багатьох мирних жителів України. Футбольна сім'я теж зазнала непоправної втрати.

Гравець ФК Гостомель (Київська область) Дмитро Мартиненко загинув внаслідок вибуху російської бомби, яка влучила у його будинок. Не вижила і його мама. Про це повідомили на сторінці Києво-Святошинський футбол у Facebook.

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Нещодавно йому виповнилося 25 років. Дмитро Мартиненко був вихованцем луганського футболу, виступав на позиції півзахисника. Ставав найкращим бомбардиром і гравцем другої ліги аматорського чемпіонату Київської області.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни почали повномасштабну війну в Україні, атакувавши низку регіонів. Воїни Збройних Сил України і мирне населення згуртувалися і завдають ворогу чимало втрат, не залишаючи сумнівів у нашій підсумковій перемозі.

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