"Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять": Петраков не має жодного жалю до "прокажених" клубів і збірної Росії
Головний тренер збірної України Олександр Петраков цілком підтримує бан російських команд, які мовчанням сприяють злочинам режиму Путіна.
"Нехай тепер російські клуби грають між собою, заслужили. Нічого не говорять, лише ФІФА, УЄФА критикують. Мабуть, треба щось робити, а не сидіти, склавши руки, нічого не казати. Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять. Нехай сюди приїдуть, подивляться, що вони зробили з нашою країною.
Не знаю, що вони зараз будуть з легіонерами робити. Там платяться великі гроші, але загалом мені байдуже. Не хочеться про них навіть говорити. Зловтішатися не варто, хоча вони це заслужили. Не знаю, скільки УЄФА і ФІФА будуть це тримати, але вони заслужили.
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Чи обіцяв я більше не розмовляти російською мовою? Не буду кривити душею, я розмовляв російською 64 роки, але зараз буду робити все можливе, щоб розмовляти українською мовою. Буде десь суржик, але, гадаю, ніхто на мене ображатися не стане. Я з першого дня тренером збірної намагався розмовляти українською і буду продовжувати. Не хочу навіть розмовляти російською.
Вчора я розмовляв з гравцями збірної. Не буду говорити на камеру, хто де перебуває. Говорив з Ярмоленком, сьогодні дивлюсь гру Зінченка. У всіх хлопців шок, як таке трапилося. Я сам в шоці. Був у Туреччині, тоді мені люди сказали, що 23-го буде війна. Я сидів вдома, не вірив, молив Бога. Коли настало 23-є – перехрестився, а 24-го мені син телефонує... Я був у шоці, що тут казати", – заявив Петраков у коментарі телемарафону UAразом.
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