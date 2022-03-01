Окрім фінансової допомоги, вінгер Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко намагався підтримати свою Батьківщину ще й у медійній площині.

32-річний вінгер написав у приватні повідомлення найпопулярнішій футбольній спільноті у світі з назвою 433. Вона має понад 47 мільйонів підписників в Instagram.

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"Привіт, хлопці, нам потрібна допомога", – звернувся Андрій. Не побачивши жодної реакції за добу, Ярмоленко написав: "Ідіть на х*й. Дякую вам за відповідь". Скріншот монологу українець опублікував у своєму Instagram.

Раніше до 433 звертався донецький Шахтар, але отримав відмову. Спільнота заявила, що ніколи не висвітлювала війну і ситуація в Україні не стане винятком.

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