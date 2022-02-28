Юрій Вернидуб записався до територіальної оборони Запоріжжя.

"Нам росіяни тут не потрібні": Безсонов взявся до захисту України з автоматом у руках

Напередодні 56-річний фахівець покинув територію Молдови, де очолює місцевий Шериф, та повернувся в Україну.

Нагадаємо, усі свідомі українці консолідувались у боротьбі проти Росії, яка ганебно вторглась на наші території у ніч на 24 лютого. Українські захисники дають гідну відсіч ворогу і знищують окупантів на всіх напрямках. На 5-й день війни повідомляють про понад 5 тисяч вбитих російських військових.

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