Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс знайшов спосіб реабілітуватися за втечу з України після початку війни з Росією.

Екс-форвард збірної України перерахував нашій армії 1,675 млн гривень. Скрін оплати натуралізований бразилець виклав в Instagram.

Зінченко, Маліновський, Ребров та інші легіонери перевели армії України понад 16 млн грн

Раніше 34-річний форвард Шахтаря разом з легіонерами "гірників" і Динамо виїхав у Румунію. Хоча законодавство України забороняє виїзд за кордон в умовах воєнного стану чоловікам 18-60 років, але наявність бразильського паспорта дозволила футболісту покинути країну.

Нагадаємо, раніше українські гравці зібрали для потреб Збройних Сил більше 16-ти млн гривень.

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