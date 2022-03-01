"Я вважаю, що головне, щоб ці кошти пішли на допомогу Україні. Ініціатором був Сергій Ребров. Він написав, що потрібно допомогти. Ми почали збирати хлопців, всі з понеділка почали робити трансфери з банків, щоб допомогти Україні.

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Скажу так, що до нападу це могло бути поза політикою, але зараз це визначення не підходить. Зараз страждають українці. Потрібно об’єднуватись проти цього та знаходити рішення, щоб закінчити цю війну. Тому що багато людей постраждало, багато втратили свої домівки", – заявив Маліновський в ефірі ТСН.

Нагадаємо, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук, Миколенко, Коваленко, Ребров та інші українські легіонери й футболісти вже зібрали понад 600 тисяч євро на потреби армії.

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