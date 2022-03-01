"Ситуація дуже сумна. Зараз 2022 рік і те, що ми обговорюємо можливість війни, просто неймовірно. Це неймовірно і водночас безглуздо, безглуздо навіть думати про таке.

"Путін, ти с*чий син": Зозуля переконаний у перемозі України

Нам потрібен мир, а не загибель людей. Війна точно не є відповіддю на будь-що. Весь світ має діяти спільно, солідарно виступити проти дурості людей", – цитує Конте Reuters.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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