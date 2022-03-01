Знаменитий екс-воротар збірної Бразилії, чемпіон світу-1994 Клаудіо Таффарел висловив побажання якнайшвидшого миру українській землі. На відміну від колишніх тренерів Динамо з країни-агресора – Юрія Сьоміна і Валерія Газзаєва.

"Дорогі друзі, українці! Наразі увесь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Особисто я бажаю, щоб на вашу землю якомога швидше повернувся мир. Тому що ця війна немає сенсу.

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Надсилаю Вам мої молитви.. Я вірю в Вас, сьогодні увесь світ – це Україна", – сказав легендарний бразилець у відеоролику, який у Facebook виклав Валерій Пригорницький.

За словами журналіста, він звертався і до низки екс-динамівців, які проживають у Росії – Юрія Сьоміна, Валерія Газзаєва, Олександра Філімонова, Сергія Юрана й інших. Відповів лише 81-річний Анзор Кавазашвілі, який грав за збірну СССР на ЧС-1966 та ЧС-1970. Колишній голкіпер сказав, що він за велику Росію.

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