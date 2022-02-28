Міжнародна Федерація футболу готується виключити Російський футбольний союз з переліку своїх членів. Відповідно, тамтешня збірна не матиме права проводити міжнародні матчі.

Тепер Росія гратиме лише з ведмедями

Керівний орган світового футболу застосує нові санкції до країни-агресора через початок війни в Україні. ФІФА виключить збірні Росії всіх вікових категорій з міжнародних змагань "до подальшого повідомлення". Наразі тривають консультації з УЄФА, а офіційне рішення можуть ухвалити навіть сьогодні, 28 лютого. Про це повідомляє Reuters.

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Відповідно, росіяни не зможуть зіграти плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу, який запланований на кінець березня. Попередні санкції ФІФА (заборона росіянам грати вдома, використовувати гімн і прапор) зазнали нищівної критики, тому Федерація таки застосує жорстке покарання до окупантів.

Виконком МОК теж рекомендував заборонити участь спортсменам та функціонерам з Росії і Білорусі в будь-яких спортивних заходах.

Нагадаємо, раніше Польща, Швеція і Чехія офіційно заявили про відмову виходити на одне поле з представниками країни-агресора навіть за умови технічної поразки.

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