У країні-агресорці лютують через відсторонення від європейських та світових змагань і з надією готують відповідь.

Російський футбольний союз (РФС) планує оскаржити рішення ФІФА та УЄФА в Спортивному арбітражному суді в Лозанні, інформує Чемпионат.

ФІФА та УЄФА офіційно виключили Росію та її клуби з усіх змагань

Дві провідні футбольні асоціації виключили збірну та клуби країни-агресорки з усіх міжнародних турнірів під своєю егідою. Відтак, московський Спартак не протистоятиме в 1/8 фіналу Ліги Європи РБ Лейпциг, а збірна не братиме участі в півфіналі плей-офф ЧС-2022 проти Польщі, тому не поїде на Мундіаль в Катар.

Нагадаємо, напередодні ФІФА ухвалила рішення, що Росія може брати участь у змаганнях без назви, прапора та гімну. Через обурення футбольної спільноти нині була прийнята правильна резолюція на підтримку України.

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