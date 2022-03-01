"Я – Віталій Буяльський, народився в м. Калинівці на Вінниччині, завжди був патріотом своєї країни! Те, що відбувається зараз в нашій країні – це геноцид нації, знищення моєї країни!

"Путін, ти с*чий син": Зозуля переконаний у перемозі України

Я пишаюсь нашою армією за те, що захищають нас від лютого ворога – Росії, і ми обов’язково переможемо! Я хочу, щоб наші діти зростали під мирним небом без війни в Україні!

P.S.: Путін іди на х*й!" – написав Буяльський у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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