"Хотів би звернутися в даний час до Президента нашого, Володимира Зеленського. Я хотів би сказать: "Вова, єб*ш їх, бл*ть! А ми тобі будем помагать. Такого президента, як ти, не було й не буде" (тут і далі – збережена пряма мова і стилістика прим.).

ФІФА та УЄФА офіційно виключили Росію та її клуби з усіх змагань

Я хочу зараз, бл*ть, запитать у тих всіх, бл*ть, "куля в лоб, так куля в лоб": "Де ви, с*ка, г*ндони й*бані?! Де ви, бл*ть?" Я прошу, бл*ть, зверни на це увагу, бл*ть. Коли ця вся війна закінчиться, приїхать, с*ка, в аеропорт, бл*ть, 5-етажне зданіє машин-іномарок стоїть, бл*ть. Повтікали всі нах*й з України.

Позабирать і роздать все нах*й людям, які в цьому нуждаються. Бл*ть, от так надо робить. Дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив. І ти єдиний, бл*ть, хто об'єднав навколо себе людей. Я за тебе не голосував в першому турі, але я, бл*ть, зараз життя готов віддать за те, що ти зайняв таку громадянську позицію". Дякую вам усім. Слава Україні!" – сказав Поворознюк.

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