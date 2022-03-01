Федерація футболу США висловила свою підтримку народу України у боротьбу з російським окупантом.

"Ми разом з народом України, ми чіткі в нашому засудженні жахливого та нелюдського вторгнення Росії і не заплямуємо наш глобальний вид спорту.

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Не збезчестимо Україну, виходячи на те саме поле, що й Росія, незалежно від рівня змагань, доки не буде відновлено свободу та мир", – йдеться у заяві Федерації футболу США, що була опублікована у соцмережах.

Нагадаємо, через вторгнення на територію України і початок брудної війни Росія вже була покарана частковою міжнародною ізоляцією, а у футболі – відстороненням від усіх турнірів під егідою УЄФА та ФІФА.

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