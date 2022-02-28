Українські футболісти та тренери, навіть перебуваючи за кордоном, намагаються допомагати своєму народу.

Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко, тренер Аль-Айна Сергій Ребров, а також інші українські легіонери організували фонд допомоги нашій армії, повідомляє Tribuna.

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На рахунок фонду футболісти та тренери вже перевели понад 16 млн грн, але сума продовжує збільшуватись.

Весь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну на фоні російського вторгнення. Наші хлопці гідно здійснюють супротив та знищують сили ворога вже 5-й день.

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