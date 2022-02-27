Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко не залишив свою країну без підтримки.

Андрій Ярмоленко перевів на потреби збройних сил України 3 млн грн, повідомляє Дзеркало тижня.

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Ще до першого дня повномасштабного наступу російських військ у нашу країну, вінгер Вест Хема закликав українців допомагати своїй армії. Як виявилось, недаремно, адже наші воїни вже більше 4-х днів дають гідну відсіч окупанатам.

Нагадаємо, Ярмоленко є капітаном національної команди України.

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