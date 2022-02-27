Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії
27 лютого 20:31 - Читать на русском
Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко не залишив свою країну без підтримки.
Андрій Ярмоленко перевів на потреби збройних сил України 3 млн грн, повідомляє Дзеркало тижня.
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Ще до першого дня повномасштабного наступу російських військ у нашу країну, вінгер Вест Хема закликав українців допомагати своїй армії. Як виявилось, недаремно, адже наші воїни вже більше 4-х днів дають гідну відсіч окупанатам.
Нагадаємо, Ярмоленко є капітаном національної команди України.
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