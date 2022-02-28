Нападник Динамо Ерік Рамірес, який орендований хіхонським Спортінгом, змушений переживати за життя своєї сім'ї через напад Росії.

Венесуелець в ефірі програми El Carrusel Deportivo на радіо Cadena Ser розповів, що його сім'я від початку нападу Росії перебуває в Києві. Нещодавно його кохана народила, але через бомбардування і стрілянину вона і донька часто ховаються у підвалі.

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"Зараз я спокійніший. Це був дуже складний тиждень, але з моєю дружиною і донечкою все добре. Треба дочекатися рішення лікарів. Сподіваюся, що вони скоро будуть зі мною. Підвал поки досить безпечне місце. Я щодня розмовляю з дружиною, її стан покращується. Я бачу свою доньку на відео – це дуже мило, емоція, яка змушує вас жити.

Вторгнення Росії? Поки я був там, про це говорили, але нічого не відбувалося, хоча ситуація була складною", – резюмував легіонер "біло-синіх".

До слова, Ерік у першій частині сезону відіграв за киян 7 поєдинків, відзначившись голом та результативною передачею. Взимку його орендував хіхонський Спортінг, за який він вже провів 4 матчі.

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