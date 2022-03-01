Український легіонер іспанської Фуенлабради Роман Зозуля вчергове сказав, що він думає про божевільного виродка, який керує сусідньою державою.

"Ми виграємо цю війну. Путін, ти с*чий син", – не стримував емоцій Зозуля у коментарі журналісту El Golazo de Gol.

До слова, раніше Роман порівняв Путіна з Гітлером і закликав увесь світ об'єднатися навколо України.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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