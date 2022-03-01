Андрій Шевченко записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро. Уболівальники тепло зустріли меседж свого кумира.

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"Дорогі італійські друзі, на Сан-Сіро прошу вас зробити відчутною вашу підтримку миру в Україні. Український народ хоче миру, бо світ не має кордонів, бо те, що нас об'єднує, має бути сильнішим за те, що нас роз'єднує. Зупинімо цю війну разом. Обіймаю всіх", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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