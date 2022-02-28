"Я працював у багатьох країнах: Білорусі, Молдові, Росії та Україні. Сьогодні моє серце з Україною. У Львові я треную футбольний клуб Рух. Прекрасно розумію менталітет українців. Я завжди спілкувався російською мовою і ніколи не відчував жодної дискримінації. Українці – прекрасна, щира, працелюбна і вільна нація. Вони завжди відстоювали і будуть відстоювати незалежність та суверенітет своєї країни. Свободолюбивість, без жодного сумніву, є у ДНК українського народу.

"Війна прийшла в українські будинки": Дулуб закликав загарбників відмовитись від захоплення України

Сьогодні в українські домівки прийшла біда. Російські військові вбивають мирних жителів, гинуть жінки та діти. Це справжній злочин, за який доведеться розплачуватись наступним поколінням. Я прошу усіх адекватних росіян: зупиніть цю війну, допоки не пізно. Повірте, українці будуть боронити свою країну до кінця. Це сильна духом нація. Ви відчуєте сильний супротив не лише від українських військових, але і від пенсіонерів, жінок та дітей. Тут вас не чекають. Відтак, росіяни, зупиніться. Закликаю Росію зупинити війну.

Дорогі мої співвітчизники білоруси, благаю вас: не йдіть воювати до братської України. Вам цього ніколи не пробачать не лише українці, а й ваші діти та онуки. Слава Збройним Силам України. Слава Україні!" – цитує Кучука офіційний сайт Руху.

Росія напала на Україну: Шева вийшов на мітинг у Лондоні, ФІФА карає окупантів, але цього мало (LIVE)