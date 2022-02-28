Захисник Дмитро Литвин відмовився від контракту з російським клубом після нападу на землі України.

СКА Хабаровськ на своєму офіційному сайті повідомив про розрив угоди з Дмитром Литвином.

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Зазначимо, що захисник приєднався до російського клубу лише перед початком нинішнього сезону.

Додамо, що росіяни продовжують безуспішний наступ на Україну, бо наші воїни достойно боронять свої землі.

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