"Та яке життя. В 50 кілометрах танки, готуємося. У черговому стані. Чекаємо дати бій, щоб трошки легше було Києву. От так і готуємося.

"Вова, єб*ш їх, бл*ть": Поворознюк видав емоційну промову на підтримку Зеленського – відео 18+

Всі під’їзди до Петрового, включаючи мости й дороги, заміновані. Сюди танки не зайдуть, а якщо й зайдуть, то одиниці. Коктейлів вистачить на всіх.

Футболісти повинні грати у футбол, бл**ь, тому всім дана команда "По домах". Але якщо буде геть важко – підуть і футболісти, повірте мені. Підніму, нах*й, всіх. Поки справляємося, озброюємо тих людей, які є. Все буде добре", – пообіцяв Поворознюк.

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