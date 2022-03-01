Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Дуглас Коста не забуває про країну, яка стала важливим етапом у його кар'єрі, у важкі для неї моменти.

Напередодні Лос-Анджелес Гелаксі мінімально здолав Нью-Йорк Сіті (1:0). 31-річний бразилець провів на полі 67 хвилин і був замінений.

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Після матчу Дуглас взяв у руки синьо-жовтий стяг та пройшовся з ним по домашньому стадіону своєї нової команди, до якої він перебрався понад два тижні тому. Це була чергова акція на підтримку України в світі.

Нагадаємо, саме у Шахтарі (2010-2015 роки) Коста зумів стати зіркою, після чого його придбала Баварія за 30 мільйонів євро.

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