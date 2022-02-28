"Дуже складно дивитись на те, що зараз відбувається в нашій країні. Дуже страшно прокидатися не від сонячного проміння в око, а від моторошного звука снаряда за вікном. Дуже соромно за те, що таке трапляється у 21-у сторіччі, хоча ми давно не мисливці та збирачі.

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Але яка гордість дивитися на дії нашої армії, на єдність всієї країни, на відвагу наших хлопців і продумані дії наших командирів. Хто б що не казав, нам все під силу, перемога буде за нами. Який би план не намалювали у себе в голові маленький покидьок та вусатий півень, яких ненавидить весь світ. Разом ми – сила. Слава Україні", – поділився Кривцов у своєму Instagram.

Додамо, що росіяни продовжують безуспішний наступ на Україну, бо наші воїни достойно боронять свої землі.

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