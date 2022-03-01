Алішер Усманов, який має частку в Евертоні, потрапив у санкційний список Європейського союзу, котрий організація склала через війну Росії в Україні.

Активи російського мільярдера були заморожені в рамках нового пакету санкцій, інформує BBC. Обмеження включають заборону на використання коштів та поїздки в межах ЄС.

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В обґрунтуванні Рада ЄС заявила: "Алішер Усманов – прокремлівський олігарх, який має особливо тісний зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним. Він активно підтримував матеріально чи фінансово російських осіб, відповідальних за анексію Криму та дестабілізацію ситуації в Україні".

Представник Усманова від коментарів відмовляється. Наразі невідомо, чи вплинуть обмеження на фінансову ситуацію в Евертоні.

Зауважимо, USM Holdings, яка належить мільярдеру, спонсорує тренувальну базу "ірисок", а сам Усманов має ексклюзивні права на назву домашнього стадіону. Власник Евертона Фархад Мошірі є головою правління USM Holdings.

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