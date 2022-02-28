Ще одна країна не має наміру мати справу з російськими збірнами на міжнародній арені.

"Це не лише брутально порушує міжнародне право, а й універсальні цінності футболу, такі як просування дружніх відносин, які пропагуються у статуті ФІФА. Ми турбуємося про тих, кого це торкнулося в Україні, особливо про Українську асоціацію футболу та всіх її членів.

Норвегія та Уельс долучились до ігнорування матчів проти росіян

SFV (Швейцарський футбольний союз – прим.) підтримує позицію федерацій Польщі, Швеції та Чехії, які вимагають виключити збірну Росії із турніру плей-офф за вихід на ЧС-2022 у Катарі. На знак солідарності з цими асоціаціями, Швейцарський футбольний союз не проводитиме жодних офіційних чи товариських матчів проти збірних Росії до подальшого повідомлення", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Швейцарського футбольного союзу.

Додамо, що від матчів з росіянами вже відмовились збірні Англії, Польщі, Швеції, Чехії, Норвергії, Уельсу та Албанії.

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