Асоціація пляжного футболу України повідомила про бойкот Міжнародною організацією пляжного футболу Росії через військову агресію проти України.

Збірна України з пляжного футболу / Фото з відкритих джерел

"Під тиском Асоціації пляжного футболу України 28 лютого Міжнародна організація пляжного футболу (BSWW) прийняла рішення позбавити Росію всіх змагань з пляжного футболу і наразі займається корегуванням календаря на сезон 2022 року!

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Нагадаємо, що країна-агресор минулого року приймала чемпіонат світу з пляжного футболу під егідою FIFA, який бойкотувала збірна України. Маленька перемога!" – повідомила прес-служба АПФУ на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше ФІФА та УЄФА виключили Росію та її клуби з усіх змагань.

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