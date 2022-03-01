Росію офіційно позбавили всіх змагань у пляжному футболі
Асоціація пляжного футболу України повідомила про бойкот Міжнародною організацією пляжного футболу Росії через військову агресію проти України.
"Під тиском Асоціації пляжного футболу України 28 лютого Міжнародна організація пляжного футболу (BSWW) прийняла рішення позбавити Росію всіх змагань з пляжного футболу і наразі займається корегуванням календаря на сезон 2022 року!
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Нагадаємо, що країна-агресор минулого року приймала чемпіонат світу з пляжного футболу під егідою FIFA, який бойкотувала збірна України. Маленька перемога!" – повідомила прес-служба АПФУ на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, раніше ФІФА та УЄФА виключили Росію та її клуби з усіх змагань.
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