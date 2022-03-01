Польща продовжує стояти на боці правди й добра. Тамтешні рефері активно підтримали нас у непростий час.

Арбітри спонтанно різноманітними способами і жестами засудили напад Росії на наші землі, інформує Laczy nas pilka. Багато з них ще й матеріально допомагали українцям.

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Томаш Мусял разом зі своїми помічниками Даміаном Рокошем і Марціном Цеплою обслуговували матч між Тихи та Подскебідзе у синьо-жовтому екіпіруванні (дивитись головне фото).

Водночас Томаш Квятковскі та Якуб Вінклер, які відповідали за VAR у матчі Екстракляси Гурнік Ленчна – Сталь Мелець, сиділи перед моніторами у футболках з написом "Зупиніть російську агресію".

А судді з підрайону Легніци виразили свою підтримку ще по-іншому. Вони показали червону картку російській владі.

Це лише частина дій на знак солідарності з Україною. На багатьох стадіонах під час матчів лунали заклики до миру і було видно синьо-жовті стяги.

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