Польські арбітри масово виступили проти нападу Росії – патріотичний жест сусідів
Польща продовжує стояти на боці правди й добра. Тамтешні рефері активно підтримали нас у непростий час.
Арбітри спонтанно різноманітними способами і жестами засудили напад Росії на наші землі, інформує Laczy nas pilka. Багато з них ще й матеріально допомагали українцям.
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Томаш Мусял разом зі своїми помічниками Даміаном Рокошем і Марціном Цеплою обслуговували матч між Тихи та Подскебідзе у синьо-жовтому екіпіруванні (дивитись головне фото).
Водночас Томаш Квятковскі та Якуб Вінклер, які відповідали за VAR у матчі Екстракляси Гурнік Ленчна – Сталь Мелець, сиділи перед моніторами у футболках з написом "Зупиніть російську агресію".
А судді з підрайону Легніци виразили свою підтримку ще по-іншому. Вони показали червону картку російській владі.
Це лише частина дій на знак солідарності з Україною. На багатьох стадіонах під час матчів лунали заклики до миру і було видно синьо-жовті стяги.
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