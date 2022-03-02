У 2015-му Ігоря Шопіна обрали селищним головою Новоайдару, що на Луганщині. Відомий у минулому футболіст Металіста та Зорі став успішним чиновником та розвивав рідне селище.

Ігор Шопін: Роман Зозуля був у нашому регіоні, на Луганщині, приїжджав до хлопців, і я його дуже поважаю

Мрії про успішний Новоайдар були зруйновані кілька днів тому, коли російський чобіт продовжив окупацію України. Зараз Ігор Вікторович, як і мільйони українців, бореться за нашу Незалежність і розповідає про це у своєму пристрасному монолозі на Футбол 24.

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Мій рідний Новоайдар окуповано, я покинув межі області. Зараз там стоять російські війська. Протягом кількох років спільними зусиллями громада намагалася робити наше селище кращим: оновлювала його, будувала інфраструктуру, забезпечувала комфортні умови для життя. Мені дуже боляче, що тепер усе це захоплене злочинцями.

Але ще більш боляче через самих мешканців, до яких Україна так і не прийшла. Вони не стали справжніми громадянами. Дехто з них просто залишився на рівні мешканця, а не свідомого громадянина. Це "мешканці", які у 2014-му році пішли на референдум про приєднання до Росії. За 8 років вони так нічого і не усвідомили. На жаль, наш регіон чи не єдиний, який хлібом-сіллю зустрічав окупантів. Деякі люди узагалі координували дії російських військових, заправляли їхні танки, зорієнтували на місцевості. Тому на даний момент у моєму рідному селищі загарбники розквартирувалися і створили пункт дислокації.

Вони – зрадники. У 2014 році висновків так і не було зроблено. Зрадники працюють у лікарнях, у школах, де вчать наших дітей. Це жахливо. Однак я впевнений на сто відсотків, що Україна переможе у цій війні. І у нас буде нова дата Дня перемоги – не 9 травня. До речі, у Новоайдарі зухвало святкували 9 травня. Я не хотів навіть з цими "ветеранами" зустрічатися.

Спершу з Новоайдару виїхали військові. Потім поліція, СБУ, прокуратура. І лише після цього виїхали ми. Я зібрав свій колектив, роздав трудові книжки. І сказав: "Зустрінемося в українському Новоайдарі". Передав два автомобілі для евакуації людей. Дехто, звичайно, залишився в окупації. Проукраїнським людям нікуди було їхати – вони залишилися там зі сльозами на очах. Зате деякі мої колеги заслуговують на те, щоб їх засудили за державну зраду. Я не зміг би ніколи працювати під російським прапором, а вони успішно перефарбувалися.

Мені зараз розповідають, що жіночки, які працюють у державних установах, радіють окупації. І це у той час, коли бомблять Харків та Київ. Вони радіють, що хліб у Станицю Луганську по 5 гривень з Луганська завезли! Вони не розуміють усієї глибини проблеми. Вони відправляють навчатися своїх дітей в окупований Луганськ та в Росію тільки тому, що там безкоштовне навчання. Жахіття! З цими людьми треба працювати. Вони неосвічені, мало інтелектуальні, запроданці і просто тупі. У них немає вищої освіти, більшість з них навіть ніколи не була у Львові. Ба більше, 50 відсотків населення ніколи не ототожнювали себе з Україною.

Росіяни – це тварини. Нам, мешканцям Луганщини, слід визначитися. Хто ми? Люди чи тварини? Росія – це пітьма, Україна – це світло. На чиєму боці ми перебуваємо? Протягом всієї моєї роботи у Новоайдарі я відчував перешкоди та діставав палки в колеса. У нас проросійський електорат, ОПЗЖ… Раніше доводилося бути лояльним з ними, а тепер називаю речі своїми іменами. Вважаю, що жодних виборів протягом 15-20 років на нашій території проводити не варто. Лише утворити військово-цивільні адміністрації. І вчити їх Батьківщину любити. Хто не хоче – завжди є вибір. Чемодан, вокзал, Росія. Або ж інакше – російський корабель – іди на *уй, а хто хоче бути пасажиром цього корабля теж – на *уй.

Величезну частину свого життя я провів у Металісті, у Харкові народилася моя донька. Я не можу дивитися відео руйнувань, які завдає російська армія. Це найгірші події за останні 100 років, за увесь час існування планети Земля. Росію слід ізолювати від світу. Я давно розумів, що вони – тварини. Просто погляньте на їхню історію, яка пронизана схожими подіями: вбивствами, загарбництвом та ненавистю.

На Луганщині зафіксовано чимало випадків мародерства. В основному, це справа лап російських військових. Вони заходять у магазини, грабують приватну власність, виносять з об'єктів торгівлі різноманітне майно – від побутової техніки до автомобільного мастила. Це не люди. Це орки, суміш орди з монголами та удмуртами. Жахлива нація.

Напередодні я записався у територіальну оборону, намагаюся бути корисним, перебуваю на вахті. Маю певні завдання та плани у футбольній сфері, хоча про це говорити поки рано. Ймовірно, швидше доведеться зброю отримувати, ніж думати про футбольний м'яч. Проте ми обов'язково переможемо. Слава Україні!

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