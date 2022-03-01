Колишній форвард Ліверпуля Роббі Фаулер не залишився осторонь від подій в Україні.

Один із найкращих бомбардирів в історії мерсисайдців вирішив забезпечити матеріальну підтримку дітям, які стали жертвами російської агресії.

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Фаулер записав відеоролик, де закликав підписників долучатися до проекту memmo_uk. Там можна за гроші замовити відео за участю зірок спорту, кіно, шоубізу тощо. Колишній футболіст пообіцяв, що кожне пенні з його заробітків піде на допомогу українським дітям. "Слава Україні!" – підсумував Фаулер.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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