"Я сподіваюся, що буде досягнута політична угода. Перш за все треба усвідомити головну необхідність – уникнути нових жертв. Повторюся: такої трагедії ніхто не очікував, українці слухали Путіна та думали, що це словесні перепалки, лише погрози.

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Історія завжди розповідатиме нам цей момент, як напад братньої країни на іншу. Це величезна рана. Коли вони відкриють очі на шкоду, яку завдають, можливо, вони зупиняться. Тепер думаємо лише про мир, потім подумаємо про футбол", – резюмував Луческу в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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