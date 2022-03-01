"Була 4 година ранку, і ми почули, як у Києві падають бомби. Це було найважче, ми запанікували, взяли сумки, вийшли на вулицю, в той же момент намагалися виїхати з Києва, але на головній дорозі було занадто багато руху.

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Звідти поїхали в готель президента донецького Шахтаря. Ми дуже боялися бомб, які впали біля нас. Не сумнівалися, що війна почалася.

Подорож до Португалії? Це було важко і дуже довго, практично без зупинок, завжди з відчуттям небезпеки. Це було найгірше. Скрізь були черги, не було їжі чи бензину. Українці сильно страждають і важко борються, захищаючи свою Батьківщину. Я думаю, що вони вже виграли цю війну", – цитує Фонсеку Gianlucadimarzio.com.

Нагадаємо, португалець під час своєї роботи у Шахтарі одружився з українкою – пара виховує сина.

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