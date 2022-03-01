"Українці! Україно! Ми вас чекаємо в ЄС. Віримо у вас та у вашу перемогу!

"Путін, іди на х*й! Україна обов'язково переможе": Буяльський подякував захисникам нашої держави

Ви показали усьому світу, що у правди та гідності не може бути легкої дороги. Але ваші сила та єдність обов'язково переможуть!" – написав Вербіч на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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