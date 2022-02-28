Шальке офіційно розірве контракт з російським Газпромом
Навіть найміцніші союзи з російськими компаніями починають тріщати через злочини їхньої держави.
"Рада директорів Шальке зі схвалення наглядової ради ухвалила рішення про дострокове припинення партнерства з Газпромом.
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Виконавча рада та наглядова рада ведуть переговори з представниками поточного головного спонсора, і додаткову інформацію буде оголошено у встановленому порядку", – йдеться у заяві німецького клубу на офіційному сайті.
Газпром був генеральним спонсором Шальке з 2007 року. Проте зухвале вторгнення Росії в Україну змусила увесь світ переглянути свої контракти з представниками держави-окупанта.
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