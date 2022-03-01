"Доброго дня! До вас звертається Антоніо Карека, бразильский екс-футболіст. Я хочу сказати, що не підтримую жодної війни. Я впевнений, що ніхто в Бразилії та й взагалі у цілому світі не бажає війни, і страждає через цей конфлікт.

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Кожен український громадянин, який наразі зазнає страждань, нехай знає, що наші серця страждають разом з вами! Я дуже сподіваюся, що ця війна скінчиться якомога швидше. Хай благословить вас усіх Бог. Ловіть мій великий поцілунок!" – сказав Карека.

Нагадаємо, бразилець разом із Дієго Марадоною сформував у Наполі потужний атакувальний дует, який став запорукою успіхів партенопейців – завоювання Скудетто та Кубка УЄФА.

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