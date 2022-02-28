Поки весь світ застосовує санкції до Росії через війну, яку агресор розпочав на території України, для окремих персонажів все ще немає жодної різниці між двома кардинально різними країнами.

Маліновський травмувався на розминці перед матчем проти Сампдорії

Зокрема, гендир бергамасків Умберто Маріно переконаний, що росіяни та українці є одним народом.

"Ми підтримуємо Руслана і його родину, він знає про це. Сподіваємося, ситуація швидко вирішиться. Росія та Україна – один народ, і дружба Маліновського з Міранчуком відображає це. Вони по-особливому переживають цей момент, ми повинні поважати те, що зараз коїться у них всередині", – цитує Маріно Tutto Atalanta.

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