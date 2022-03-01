"Футбольний тренер для мене – найкраща робота у світі. Але я не можу діяти в країні, лідер якої несе відповідальність за загарбницьку війну в центрі Європи. Це не відповідає моїм цінностям, тому я негайно пішов у відставку з посади тренера московського Локомотива.

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Я не можу перебувати на базі в Москві, тренувати гравців, вимагати професіоналізму, коли за кілька кілометрів дають накази, які приносять великі страждання цілому народу. Це моє особисте рішення, і я в цьому абсолютно переконаний", – цитує Гісдоля Bild.

Локомотив на своєму сайті написав, що це він звільнив німецького фахівця, і, звісно ж, не додав причин відходу.

До слова, Маркус погодився працювати в московському клубі у жовтні минулого року. До цього очолював Кельн, Гамбург і Хоффенхайм, а також був помічником у низці німецьких колективів.

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