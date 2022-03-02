Уже 24 березня наша збірна мала б зіграти у півфіналі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі проти Шотландії. За нинішніх умов подібна перспектива виглядає малоімовірною. Більшість гравців збірної України перебувають на Батьківщині, де триває війна. УПЛ так і не відновилася після зимової паузи. Сезон офіційно призупинений.

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Шотландці готові піти назустріч і перенести матч на пізнішу дату, повідомляє Guardian. Водночас усі розуміють, що навіть подібний крок не може бути гарантією, що матч відбудеться. Проте Шотландія хотіла б, щоб в України була можливість підготуватися до гри належним чином.

"Президент Шотландської футбольної асоціації Род Петрі написав своєму колезі з Української футбольної асоціації листа про підтримку, дружбу та єдність. Футбол не має значення в умовах конфлікту, але ми передали сильне почуття солідарності, яке останніми днями передали нам уболівальники та громадяни Шотландії.

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Ми продовжуємо діалог з УЄФА та ФІФА щодо нашого чоловічого плей-офф чемпіонату світу з футболу та відбірного турніру чемпіонату світу серед жінок та запропонували нашим українським колегам підтримку у підготовці, наскільки це можливо, у цих неймовірно складних обставинах", – йдеться у повідомленні SFA.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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