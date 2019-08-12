Главные новости футболу 11 августа: Манчестер Юнайтед опозорил Лэмпарда, Заря вышла на второе место УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 августа.

Европа

Манчестер Юнайтед уничтожил Челси в центральном матче первого тура АПЛ. В активе Маркуса Рашфорда дубль, а Поль Погба оформил два ассиста – видео голов и обзор матча. Это был первый официальный матч Фрэнка Лэмпарда во главе Челси, ему пришлось искать причины погрома. Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер амбициозно прокомментировал успех. В других матчах Super Sunday Арсенал минимально обыграл Ньюкасл, а Лестер сыграл вничью с Вулверхэмптоном.

Реал расписал эффектную ничью с Ромой в товарищеском матче – динамичный атакующий квартет Паулу Фонсеки и эксперименты Зинедина Зидана. Андрей Лунин даже не попал в заявку Реала – его место на скамейке запасных получил малоизвестный юниор. К слову, Мадрид ограничит общение Зидана с прессой – украинец является одной из причин такого решения.

Фелиппе Коутиньо не покинет Барселону, а Лионель Месси рискует пропустить старт сезона. "Неймар – сын шл*хи": болельщики ПСЖ поиздевались над форвардом – Барселона пытается спасти бразильца. Парижане, кстати, стартовали в Лиге 1 с разгрома Нима.

Украина

Заря на классе победила Колос – матч был интересным, но не легким для луганчан. Назарий Русин отличился дебютным голом и ассистом за "черно-белых". Благодаря этому успеху команда Виктора Скрипника поднялась на второе место УПЛ, обойдя в турнирной таблице Динамо.

СК Днепр-1 дома неожиданно уступил Десне – единственный гол черниговцы забили усилиями Александра Филиппова. Карпаты в меньшинстве расписали боевую ничью с Мариуполем – львовяне выстояли в меньшинстве.

В прессе запустили слухи, что Николай Шапаренко готов перейти в Зарю, а Динамо еще не определилось с будущим хавбека. Однако в киевском клубе опровергли эту информацию. Жуниор Мораес поднялся на 15-е место в списке бомбардиров УПЛ всех времен.

Наши за границей

Александр Зинченко получил рецензию на игру против Вест Хэма: лучший по 3-м показателям, похвала английских СМИ и тревожный сигнал Пепа Гвардиолы. Также украинец похвастался эффектным трюком на тренировке Манчестер Сити.

Эдуард Соболь может пропустить ответный матч Лиги чемпионов Динамо – Брюгге из-за травмы. Команда Бориса Тащи прошла в следующий раунд Кубка Германии, хотя наш форвард продолжает восстанавливаться после травмы. Гент с Безусом и Пластуном неожиданно уступил Мускрону, экс-карпатовец дебютировал за Антверпен с поражения.