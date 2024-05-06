Дарвин Нуньес хорошо вписался в Ливерпуль и приносит много пользы, но с голами проблема. Уругваец имеет ужасную реализацию. В этом сезоне АПЛ и Лиги Европы он забил 16 голов при 22,5 xG и в то же время упустил 37 явных голевых моментов по определению Opta.

Главный транжира АПЛ "порвал" с Ливерпулем на фоне слухов о трансфере в Барселону – терпение Клоппа лопнуло

Дарвин – один из худших на континенте по конвертации шансов. До сих пор перед глазами промахи против МЮ и Лутона, а эпический удар в стойку с Тулузой – главный хайлайт Лиги Европы. Это уже не случайность, ведь в прошлом сезоне АПЛ Нуньес также забивал меньше ожидаемого и загубил 20 явных возможностей.

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По Ливерпулю ощутимо бьет плохая реализация Нуньеса. Обычно топовые форварды наоборот опережают ожидаемые голы благодаря высокому классу, здесь противоположная история. На промахи Дарвина долгое время закрывали глаза, но терпение иссякает. Соцсети насмехаются над ним мемами, фаны оскорбляют Дарвина и его семью.

Неизвестно, сможет ли уругваец покрывать транжирство работой в прессинге и тонкими пасами после ухода Клоппа. У нового тренера могут быть другие требования и потребности. Точно не исчезнет потребность в голах, а ее Дарвин не способен закрыть.

В следующем туре АПЛ Ливерпуль поедет в гости к Астон Вилле. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: мерсисайдцы имеют большие шансы победить. Коэффициент на успех Ливерпуля – 1,74. Победа Виллы оценена в 4,05, а ничья – 4,47. Несмотря на проблемы Дарвина, специалисты ожидают результативного матча. На стандартный тотал больше (2,5) букмекер GGBET выставил коэффициент 1,3, тогда как на тотал меньше можно поставить за 3,27.

Аналитический портал Squawka попытался подобрать альтернативу Нуньесу. На основе статистики выделили нескольких форвардов, которые подошли бы Ливерпулю.

Squawka использовала два подхода: подыскала клона Роберто Фирмино (который сочетал в себе работоспособность Дарвина и неплохую реализацию) и выбрала кандидата среди лучших бомбардиров Европы (который своей реализацией перекроет другие недостатки). Во вторую категорию попал Артем Довбык.

Сравнительная статистика Дарвина и Артема в этом сезоне (на 90 минут): уругваец чаще бьет, украинец лучше реализует

"Новый Фирмино", вспомогательный форвард

Вариант мечты: Хави Симонс (аренда в РБ Лейпциг из ПСЖ)

9 голов + 13 ассистов в этом сезоне Бундеслиги и ЛЧ

Цена от Transfermarkt – 80 миллионов евро

Реалистичный вариант: Вангелис Павлидис (АЗ)

32 гола + 4 ассиста в этом сезоне Эредивизи и ЛК

Цена от Transfermarkt – 22 миллиона евро, год действующего контракта

Альтернативный вариант: Жоржиньо Рюттер (Лидс)

7 голов + 17 ассистов в этом сезоне Чемпионшипа и Кубка Англии

Цена от Transfermarkt – 18 миллионов евро

Вариант редакции: Жоау Педро (Брайтон)

20 голов + 2 ассиста в этом сезоне АПЛ и ЛЕ в этом сезоне

Цена от Transfermarkt – 45 миллионов евро

Darwin Nunez after Klopp's farewell pic.twitter.com/G7HJIuLsOI — Toon Football (@ToonFootballl) April 28, 2024

Основной бомбардир уровня "Золотой бутсы"

Вариант мечты: Александер Исак (Ньюкасл)

24 гола + 4 ассиста в этом сезоне АПЛ и ЛЧ

Цена от Transfermarkt – 70 миллионов евро

Реалистичный вариант: Сантьяго Хименес (Фейенорд)

26 голов + 7 ассистов в этом сезоне Эредивизи и ЛЧ

Цена от Transfermarkt – 45 миллионов евро

Альтернативный вариант: Артем Довбик (Жирона)

20 голов + 8 ассистов в этом сезоне Примеры и Кубка Испании

Цена от Transfermarkt – 30 миллионов евро

Вариант редакции: Лоис Опенда (РБ Лейпциг)

28 голов + 7 ассистов в этом сезоне Бундеслиги и ЛЧ

Цена от Transfermarkt – 60 миллионов евро

Сравнительная статистика Довбыка с Исаком и Опенда в этом сезоне (на 90 минут): украинец лучше играет в воздухе и успешнее в дриблинге

Довбык перешел в Жирону прошлым летом из СК Днепр-1. Украинец сразу может стать лучшим бомбардиром Ла Лиги. 20 голов Артема помогли команде впервые в истории выйти в Лигу чемпионов.

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