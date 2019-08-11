Карпаты – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча

В рамках 3-го тура УПЛ Карпаты в меньшинстве вырвали ничью в матче с Мариуполем (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты – Мариуполь.

Карпаты в меньшинстве удержали ничью в матче с Мариуполем. На 25-ой минуте Топалов реализовал выход один на один, однако уже через 5 минут Войковиц замкнул навес Гуцуляка. Во втором тайме львовяне остались в меньшинстве после удаления Клеца, однако азовцы не смогли воспользоваться своим численным преимуществом.

Карпаты в меньшинстве расписали боевую ничью с Мариуполем

Таким образом, Карпаты набрали одно очко и занимают последнее место, Мариуполь с четырьмя пунктами поднялся на седьмое место.