Кубок Германии: Ребич спас Айнтрахт Ф от второго подряд позора, Санкт-Паули Тащи прошел дальше по пенальти

Состоялись очередные матчи первого раунда Кубка Германии, в которых представители топ-дивизиона имели проблемы с аутсайдерами.

Франкфуртский Айнтрахт в прошлом году вылетел из Кубка Германии в первом раунде от представителя региональной лиги Ульма. В этом сезоне "орлы" также были близки к провалу – за 15 минут до конца основного времени они "горели" 3:2 команде третьей лиги Мангейму. Героем встречи стал Анте Ребич – хорват до финального свистка оформил хет-трик и вывел Айнтрахт в следующий раунд (3:5).

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РБ Лейпциг в первом официальном матче Юлиана Нагельсманна победил на выезде Оснабрюк (2:3): дубль Марселя Забитцера, два ассиста Юссуфа Поульсена. Герта также с новым тренером Анте Човичем разгромила Айхштет (1:5) – лучшим игроком встречи стал опытный Ведад Ибишевич, в активе которого два гола и одна результативная передача.

Новичок Бундеслиги Унион отгрузил 6 "сухих" мячей Хальберштадту. Гамбург лишь в серии 11-метровых выбил из турнира Хемнитцер. Другой гамбургский клуб – Санкт-Паули Бориса Тащи – также по пенальти прошел Любек. Украинец до сих пор не играет из-за травмы.

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