toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кубок Германии: Ребич спас Айнтрахт Ф от второго подряд позора, Санкт-Паули Тащи прошел дальше по пенальти

22:32 28 Читати українською
Кубок Германии: Ребич спас Айнтрахт Ф от второго подряд позора, Санкт-Паули Тащи прошел дальше по пенальти
Ребич спас Айнтрахт / imago

Состоялись очередные матчи первого раунда Кубка Германии, в которых представители топ-дивизиона имели проблемы с аутсайдерами.

Франкфуртский Айнтрахт в прошлом году вылетел из Кубка Германии в первом раунде от представителя региональной лиги Ульма. В этом сезоне "орлы" также были близки к провалу – за 15 минут до конца основного времени они "горели" 3:2 команде третьей лиги Мангейму. Героем встречи стал Анте Ребич – хорват до финального свистка оформил хет-трик и вывел Айнтрахт в следующий раунд (3:5).

Кубок Германии: Шальке, Байер и Вердер уверенно разгромили оппонентов, у Хоффенхайма возникли проблемы

РБ Лейпциг в первом официальном матче Юлиана Нагельсманна победил на выезде Оснабрюк (2:3): дубль Марселя Забитцера, два ассиста Юссуфа Поульсена. Герта также с новым тренером Анте Човичем разгромила Айхштет (1:5) – лучшим игроком встречи стал опытный Ведад Ибишевич, в активе которого два гола и одна результативная передача.

Новичок Бундеслиги Унион отгрузил 6 "сухих" мячей Хальберштадту. Гамбург лишь в серии 11-метровых выбил из турнира Хемнитцер. Другой гамбургский клуб – Санкт-Паули Бориса Тащи – также по пенальти прошел Любек. Украинец до сих пор не играет из-за травмы.

Боруссия Д выиграла Суперкубок Германии, победив Баварию: убийственные контратаки "пчел", фиаско Ковача и триумф Санчо

blog_ava
Шапаренко готов перейти в Зарю – Динамо еще не определилось с будущим хавбека, – СМИ
12:43
890
Теги
Борис Тащи Борис Тащи Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Санкт-Паули Санкт-Паули Гамбург Гамбург Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
8
мин
Нымме Калью
19:00
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук