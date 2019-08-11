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Колос – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча

20:36 56 Читати українською
Колос – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча
Колос – Заря – 1:3 / 1927

В рамках 3-го тура УПЛ Заря на выезде переиграла Колос (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Заря.

34’ Денис Костышин
 
Богдан Леднев 27’
Владислав Кабаев 46’
Назарий Русин 45+1’
27’ Богдан Леднев
34’ Денис Костышин
46’ Владислав Кабаев
45+1’ Назарий Русин

Заря уверенно переиграла Колос. Счет в матче классным ударом со штрафного открыл Леднев на 27-ой минуте, мощно пробив в нижний угол ворот. Костышин сравнял счет в первом тайме, но победу луганчанам принес Русин, который сначала отличился сам, а после перерыва ассистировал Кабаеву.

Заря победила Колос и вышла на второе место УПЛ – Русин отличился дебютным голом и ассистом за луганчан

Таким образом, Заря набрала 7 очков и обогнала Динамо, Колос с 6 пунктами остался в середине турнирной таблицы.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Владислав Кабаев Владислав Кабаев Заря Заря Видеоновости Колос Колос Богдан Леднев Богдан Леднев Назарий Русин Назарий Русин Колос - Заря
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