Колос – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча

В рамках 3-го тура УПЛ Заря на выезде переиграла Колос (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Заря.

Заря уверенно переиграла Колос. Счет в матче классным ударом со штрафного открыл Леднев на 27-ой минуте, мощно пробив в нижний угол ворот. Костышин сравнял счет в первом тайме, но победу луганчанам принес Русин, который сначала отличился сам, а после перерыва ассистировал Кабаеву.

Заря победила Колос и вышла на второе место УПЛ – Русин отличился дебютным голом и ассистом за луганчан

Таким образом, Заря набрала 7 очков и обогнала Динамо, Колос с 6 пунктами остался в середине турнирной таблицы.