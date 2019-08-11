Реал ограничит общение Зидана с прессой – Лунин как одна из причин такого решения

Наставник Реала Зинедин Зидан до старта сезона будет меньше общаться с представителями СМИ.

Реал пытается оградить Зинедина Зидана от общения с представителями СМИ. К началу сезона француз не будет давать никаких комментариев - вероятно, и после сегодняшнего матча против Ромы Зидан также не пообщается с прессой.

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Причина довольно оригинальная – тренеру не нравятся постоянные вопросы журналистов о трансферной политике клуба. Регулярные спекуляции на эту тему очень раздражают 47-летнего Зидана, сообщает AS.

Напомним, Реал является одним из претендентов на Неймара. Также под вопросом будущее в клубе нескольких исполнителей - в частности, Хамеса, Бейла, Мариано и Лунина.

Конечно, данный запрет не будет распространятся на матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов, ведь там участие в пресс-конференциях предусмотрено регламентом.

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