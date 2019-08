Манчестер Юнайтед уничтожил Челси в первом официальном матче Лэмпарда

Челси начал поединок очень агрессивно, сразу захватив контроль над территорией. Уже на 4-й минуте это завершилось мощным ударом Абрахама с линии штрафной в дальнюю штангу, а ещё через несколько секунд дали пробить Педро – выше ворот! На 11-ю минуту "аристократы" держали мяч 76% игрового времени, агрессивно прессингуя Манчестер Юнайтед на чужой половине и атакуя по всей ширине.

Впрочем, пока нападение "пенсионеров" давало манкунианцам прикурить, их защита прикуривала "дьяволам". Ещё на 7-й минуте это могло завершиться совершенно глупым голом: Зума, находясь у своих ворот, отдал пас прямо в ноги Марсьялю, который выстрелил с линии штрафной – точно в руки Кепе. На 17-й же Курт привёз пенальти, сбив Рашфорда в необязательной ситуации. Сам же Маркус и исполнил "11-метровый", попав в девятку – 1:0!

После этого Челси словно подменили. Сначала МЮ просто выровнял матч, не давая лондонцам никакой возможности для создания реального момента. Как бы далеко не продвигались гости, "дьяволы" их непременно разворачивали назад. Очень быстро пришли и перспективные атаки: так, на 22-й минуте Марсьяль ворвался на левый край штрафной и пробил (удар заблокировали), на 30-й Антони выстрелил с дистанции (выше ворот), а на 34-й голом отметился Рашфорд – впрочем он находился в гигантском офсайде.

Казалось, что Юнайтед сейчас дожмет команду Лэмпарда, однако те неожиданно перехватили инициативу. Все началось с дальнего выстрела Баркли на 35-й минуте, когда мяч просвистел в считанных сантиметрах от штани. На 36-й с дистанции в руки голкиперу пробил Педро, а на 39-40-й Челси упустил два супершанса для взятия ворот.

Сначала Баркли принял передачу, вошёл на левый край штрафной, качнул Магуайра и пробил в дальний угол – Де Хеа парировал. Затем Эмерсон, находясь в полном одиночестве в нескольких метрах от ворот на левом краю штрафной, спокойно принял диагональ и пробил в перекладину! МЮ несколько растерялся, но в конце тайма сумел ответить атакой через левый фланг с прострелом Шоу в спины защитникам – быть бы голу, если бы в последний момент Кристенсен не выбил мяч. В конце концов , на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

В начале второго тайма поле "Олд Траффорд" обильно полил дождь, что увеличило количество нарушений – в первые 15 минут арбитр Энтони Тейлор показал три жёлтые карточки! Качество моментов при этом была невысоким: у Манчестера было несколько стандартов без обострения, а Челси ответил двумя дальними ударами – Педро метров с 25-ти с рикошетом пробил над воротами, а Эмерсон мощным выстрелом с линии штрафной заставил Де Хеа спасать МЮ. В целом же, матч сбился на позиционную и силовую борьбу.

Фрэнк Лампард понял, что нужно добавлять, и выпустил в атаку Пулишича – впрочем, уже через несколько минут произошло что-то невероятное.

На 64-й минуте лондонцы проводили атаку, потеряли мяч у чужой штрафной и получили скоростной прорыв Рашфорда. Маркус отдал передачу на правый фланг Перрейре, а тот прострелил на линию вратарского точно под замыкание Марсьялю между ног Кепе – 2:0!

Не успели лондонцы поспорить с арбитром относительно возможного фола в атаке, как на 67-й прилетел третий гол: Погба феноменальной передачей из глубины вывел Рашфорда один на один с Кепой, после чего Маркусу оставалось лишь пробить в угол – 3:0! Нокаут.

