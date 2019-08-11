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Гент с Безусом и Пластуном неожиданно уступил Мускрону, экс-карпатовец дебютировал за Антверпен с поражения

11 августа 23:39 42 Читати українською
Гент с Безусом и Пластуном неожиданно уступил Мускрону, экс-карпатовец дебютировал за Антверпен с поражения
Роман Безус / Фото ФК Гент

Состоялись заключительные поединки третьего тура чемпионата Бельгии.

Чемпионат Бельгии, 3-й тур

Сент-Трюйден – Стандард – 2:1

Голы: Де Брюн, 29, Масуди, 37 – Мпоку, 58 (пен.)

Шарлеруа – Антверпен – 2:1

Голы: Фол, 60, Пербе, 90 – Рафаэлов, 75

Нереализованный пенальти: Пербе, 82 (Ш)

Мускрон – Гент – 2: 1

Голы: Боя, 34, Кампинса, 44 – Депуатр, 25

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Игроки Сент-Трюйдена живо начали поединок и ушли на перерыв при комфортном преимуществе в два мяча. Во втором тайме Стандард сумел отквитать один мяч благодаря реализованному пенальти, но на большее гостей не хватило.

Шарлеруа и Антверпен оставили зрителей без забитых мячей в первой половине игры. Зато после перерыва команды обменялись голами, а на последних минутах нападающий хозяев Жереми Пербе реабилитировался за незабитый пенальти, и подарил своей команде 3 очка. Стоит отметить, что за Антверпен свой первый матч провел Мартин Онгла, который последние полгода провел в лагере львовских Карпат.

Гент на выезде открыл счет в матче с Мускроном, но еще до перерыва гости сумели ответить двумя голами и зафиксировать окончательный результат игры. Сразу двое украинцев Игорь Пластун и Роман Безус провели на поле весь поединок, но спасти Гент от поражения им так и не удалось. Еще один украинский игрок Гента Роман Яремчук не попал в заявку на матч из-за повреждения, которое форвард получил в последнем матче квалификации Лиги Европы против АЕКа (1:1).

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