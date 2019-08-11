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"Это только начало", – Сульшер эмоционально прокомментировал победу над Челси и оценил дебют Магуайра

22:17 109 Читати українською
"Это только начало", – Сульшер эмоционально прокомментировал победу над Челси и оценил дебют Магуайра
Уле Гуннар Сульшер / Фото ФК МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер поделился впечатлениями от феерической победы над Челси (4:0) в рамках первого тура АПЛ.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс

"Мы прекрасно провели второй тайм: хорошо оборонялись, контратаковали и удачно распоряжались мячом. Позже немного подсели, но нам повезло уйти на перерыв со счетом 1:0 в нашу пользу.

Манчестер Юнайтед – Челси – 4:0 – видео голов и обзор матча

Возможности команды зависят от физической подготовки. Ребята усердно работают, и это – только начало. Во втором тайме мы поверили в себя и действовали более спокойно и уверенно.

Магуайр? Он сделал именно то, через мы его купили - играл в обоих штрафных площадках, был спокойным в работе с мячом ", - цитирует Сульшера Sky Sports.

Следующий поединок МЮ проведет против Вулверхептона 19 августа, начало в 22:00.

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