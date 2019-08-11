"Это только начало", – Сульшер эмоционально прокомментировал победу над Челси и оценил дебют Магуайра

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер поделился впечатлениями от феерической победы над Челси (4:0) в рамках первого тура АПЛ.

"Мы прекрасно провели второй тайм: хорошо оборонялись, контратаковали и удачно распоряжались мячом. Позже немного подсели, но нам повезло уйти на перерыв со счетом 1:0 в нашу пользу.

Манчестер Юнайтед – Челси – 4:0 – видео голов и обзор матча

Возможности команды зависят от физической подготовки. Ребята усердно работают, и это – только начало. Во втором тайме мы поверили в себя и действовали более спокойно и уверенно.

Магуайр? Он сделал именно то, через мы его купили - играл в обоих штрафных площадках, был спокойным в работе с мячом ", - цитирует Сульшера Sky Sports.

Следующий поединок МЮ проведет против Вулверхептона 19 августа, начало в 22:00.

Манчестер Юнайтед уничтожил Челси в первом официальном матче Лэмпарда