Заря победила Колос и вышла на второе место УПЛ – Русин отличился дебютным голом и ассистом за луганчан

Луганская Заря на выезде одолела Колос со счетом 1:3, благодаря чему обошла Динамо в турнирной таблице УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Колос дебютировал в УПЛ с двух побед – после стартовых туров команда шла без потерь. Заря проходит квалификацию в групповой раунд Лиги Европы, но при этом также неплохо начала внутренний чемпионат. В условиях двух матчей в неделю Виктор Скрипник обратился к активной ротации – в стартовом составе было 5 изменений, в основе вышел новичок Назарий Русин.

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На первых минутах лучше выглядел Колос. Хозяева пытались активно действовать на чужой половине поля, высоко прессинговали, сделали ставку на быстрый гол. На 13-й минуте капитан Гавриш мог вывести Колос вперед – прекрасный удар со штрафного над стенкой пришелся в каркас ворот Зари. Луганчане не могли успокоить игру и взять мяч под свой контроль. К середине тайма гости завершили нормальным ударом лишь одну атаку, когда Русин откинул Иванисени.

Впереди у Колоса была заметна хорошая организованность и поставленная ​​игра. Футболисты знали, как отбирать мяч на чужой половине, как дальше развивать наступление, однако не хватало класса. Немного бы больше исполнительского мастерства, тонкости – и ковалевцы точно открыли бы счет, воспользовавшись одной из многих обрезок Зари.

Впрочем, этого не случилось, а с 20-й минуты Луганск начал остро отвечать. Если с дальним ударом Каменюки справился голкипер, то роскошное исполнение штрафного от Леднева никто не сумел предотвратить. На 27-й минуте Богдан образцово пробил в нижний угол и вывел Зарю вперед – красота.

Колос побежал отыгрываться и сделал это также эффектно. Суперкомбинация с правого фланга с участием Морозко и Мигунова стала результативной – в центре штрафной Нехтий отдал идеальный ассист на Костышина-младшего.

Под занавес первого тайма главным героем на поле был Богдан Леднев. Он пробил из-за пределов бокса в штангу после рейда Михайличенко, потом на дриблинге прошел нескольких соперников и отбросил под удар Кочергину. В этих случаях Колос отбился, но все же пропустил второй раз до перерыва. Михайличенко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, там Каменюка головой аккуратно перевел на Русина, а Назарий забил дебютный гол за Зарю.

А на старте второго тайма луганчане закрепили преимущество вследствие ошибки Яшкова. Вратарь Колоса ужасно отпасовал на защитника, Русин сыграл на перехвате, протащил мяч и выкатил круглого на удар Кабаеву – тот не имел права промахнуться. В общем после перерыва Заря выглядела значительно лучше, а Колос существенно сдал, поэтому второй тайм был скучнее.

Уже луганчане встречали соперника на чужой половине, прессинговали и создавали полумоменты. Хороший шанс возник в Хомченовского – мимо. На другом конце поля Кожушко воспользовался невнимательностью обороны оппонентов и пробил по воротам – прямо в голкипера. Однако заметно было, что Заря уже "своего" не отдаст и доведет игру до логического завершения.

Так и произошло – гости победили 1:3, набрали 7 очков и вышли на второе место в турнирной таблице, обогнав Динамо. В четверг Заря сыграет ответный матч квалификации ЛЕ против ЦСКА София. Колос с 6 баллами опустился в середину турнирки.

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Если подводить итоги сегодняшнего матча. Понравилась организация игры Колоса. Команда понимает, что и как ей делать, но не всегда может это реализовать из-за нехватки класса. Похвалы однозначно заслуживает тренерский штаб Ковалевки: ставка на быстрый гол должна была сработать, подопечные Руслана Костышина не должны были проиграть хороший первый тайм, попытки повлиять на игру ранними заменами.

Заря же банально доказала свой класс, вовремя добавив по ходу матча. Луганская оборона все еще имеет проблемы как и с непосредственными защитными обязанностями, так и с первым пасом. При этом в плюс сегодня сыграла атакующая линия – поразила хорошая реализация. Леднев продолжает прогрессировать и становиться лидером атак Зари. Не выпадал из игры Русин. Кроме дебютного гола, Назарий настойчивостью создал моменты для партнеров и пытался работать по всему фронту.

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