Манчестер Юнайтед – Челси – 4:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед не заметил Челси в первом туре нового сезона АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Челси.

"Красные дьяволы" уже на 18-й минуте изменили счет на табло благодаря реализованному пенальти от Рашфорда. Хозяева удержали минимальное преимущество до перерыва.

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Во втором тайме, несмотря на все попытки Челси выровнять положение, Марсьяль удвоил преимущество, а через три минуты Рашфорд отметился дублем.

Перед финальным свистком Дэниел Джеймс добил "синих" четвертым голом.

Фрэнк Лэмпард потерпел фиаско в первом официальном матче во главе Челси.

Манчестер Юнайтед уничтожил Челси в первом официальном матче Лэмпарда