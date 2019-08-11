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Манчестер Юнайтед – Челси – 4:0 – видео голов и обзор матча

21:23 474 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Челси – 4:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Челси – видео голов и обзор матча / Фото ФК МЮ

Манчестер Юнайтед не заметил Челси в первом туре нового сезона АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Челси.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс

"Красные дьяволы" уже на 18-й минуте изменили счет на табло благодаря реализованному пенальти от Рашфорда. Хозяева удержали минимальное преимущество до перерыва.

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Во втором тайме, несмотря на все попытки Челси выровнять положение, Марсьяль удвоил преимущество, а через три минуты Рашфорд отметился дублем.

Перед финальным свистком Дэниел Джеймс добил "синих" четвертым голом.

Фрэнк Лэмпард потерпел фиаско в первом официальном матче во главе Челси.

Манчестер Юнайтед уничтожил Челси в первом официальном матче Лэмпарда

blog_ava
Манчестер Юнайтед уничтожил Челси в первом официальном матче Лэмпарда
20:36
722
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Юнайтед - Челси Видеоновости Челси Челси
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